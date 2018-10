Nuno Gomes recorda ansiedade antes da inauguração do Estádio da Luz

Nuno Gomes, antigo avançado do Benfica, recordou a partida de inauguração do Estádio da Luz, que completa esta quinta-feira 15 anos.

Em declarações à BenficaTV, o prolífero avançado português admitiu ansiedade para perceber o ambiente na nova "casa" das águias:

"Nesse dia estavamos todos em estágio e ansiosos por poder vir para a Luz, para que começasse o jogo e para perceber como é que estaria o estádio cheio. Já conheciamos a bancada vazia, mas havia essa ansiedae para perceber o ambiente".

"Acompanhámos pela televisão o frenesim nas imediações do estádio. São momentos que vou guardar para sempre, eu e quem viveu na primeira pessoa", adicionou.

Nuno Gomes acabou por ser decisivo nessa partida, um particular frente aos uruguaios do Nacional de Montevideu. O Benfica venceu por 2-1 com um "bis" do camisola 21, Nuno Gomes.

Desejos para os próximos 15 anos? O antigo goleador só tem um pedido para os adeptos: "Continuem a apoiar o clube da mesma forma como fizeram nestes anos. Só peço isso".