Liga Europa

Arsenal derruba leão que nunca deixou de lutar

25 out, 2018 - 16:25

Sporting 0-1 Arsenal. Um leão personalizado, especialmente na primeira parte, caiu perto do fim perante o "tubarão". Welbeck marcou o golo que gelou Alvalade. O Sporting fica com razões de queixa do árbitro, que perdoou uma expulsão e um penálti ao Arsenal. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.