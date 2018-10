Braga preocupado com segurança dos adeptos no dérbi minhoto

O Braga emitiu um comunicado, esta quinta-feira, a manifestar preocupação em relação à falta de segurança para os adeptos no dérbi de sexta-feira frente ao Vitória de Guimarães.

A direção do clube bracarense "estranha os obstáculos criados na deslocação e no acesso dos adeptos" e questiona as "garantias de segurança" dos 1500 "apoiantes que vão acompanhar a equipa no dérbi minhoto".

O Braga diz que não entende que o ponto de organização da caixa de segurança seja a três quilómetros do Estádio D. Afonso Henrique, algo que consideram "absolutamente insólito face ao que tem acontecido nos últimos anos" e obriga à passagem por "complexos residenciais problemáticos".



O clube minhoto diz ser "incompreensível que os responsáveis de segurança do clube não tenham sido consultados pelo Comando de Guimarães da PSP quanto ao plano traçado" e questiona o papel da Liga no processo.

O Braga apela ainda ao "fair-play" num dérbi de fortes emoções: "Incentivamos os nossos adeptos que compareçam em força e com espírito de fair-play, direcionando todo o seu entusiasmo para o apoio à equipa".

O Vitória de Guimarães-Braga decorre esta sexta-feira, às 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques, jogo a contar para a I Liga.