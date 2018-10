Azeredo Lopes manifesta "disponibilidade e interesse" em ser ouvido no DCIAP

António Sousa

25 out, 2018 LEIRIA 15:13

Há coisas que não entendo, apesar de pensar que são muito simples. Vejamos: 1. Ainda não se investigou o roubo. Quem roubou? O que roubaram? Qual o interesse do roubo? 2. Leio o tal relatório e acredito que o chefe de gabinete não se tivesse apercebido do que realmente se travava; 3. O relatório foi entregue porque entretanto já o MP e a PJ andavam a investigar o que os ladrões e a PJM estavam a fazer.Não fora isso e, possivelmente, nem relatório existiria; 4. Atá esta altura o MdD não tinha conhecimento do que a PJM andava a fazer. E até aqui ele tem razão em dizer que não tinha conhecimento de nada; 5. Nesta altura já estava tudo em segredo de justiça. Razão pela qual ninguém devia falar sobre o assunto; 6. E, também, não acredito que o PR não tivesse conhecimento do desenvolvimento do assunto. Claro que não sabia quem roubo, a finalidade do roubo e a forma como foram devolvidas as armas. Segredo de justiça; 7. Se isto não é assim, agradecia que me explicassem; 8. Se o MdD se devia ter demitido, penso que sim. Mas por outras razões que não aquelas que saem constantemente na informação. Tal como outros ministros se demitiram porque não tiveram competência para evitar desastres e outras desconfianças.