Aliança. Tribunal Constitucional aprova partido de Santana Lopes

O Tribunal Constitucional (TC) aprovou a formação do novo partido Aliança, fundado por Pedro Santana Lopes, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa fonte do TC. No dia 19 de setembro o antigo primeiro-ministro entregou mais de 12 mil assinaturas no TC para iniciar o processo de formalização do novo partido.

"Não queremos ser sucedâneos de nenhum partido", afirmou o antigo líder do PSD aquando da entrega das assinaturas no TC, onde explicou que o Aliança "não quer ser um partido de um digito mas, sim, um dos maiores em Portugal”. “Não quero ganhar o título de oposição mais agressiva. Quero o título de quem apresenta as melhores respostas para os problemas das pessoas”, declarou então o antigo primeiro-ministro.

Santana Lopes prometeu “trabalhar de modo construtivo” e explicou que o financiamento do Aliança ficará a cargo dos seus líderes, militantes e da recolha de fundos na internet. “Temos o orçamento feito, sabemos do que necessitamos. Não queremos gastos excessivos, queremos ser um partido ‘low cost’. Não é com muitas sedes físicas que hoje se trabalha, é com sedes funcionais”, disse o fundador do Aliança.

A Aliança torna-se assim a 23.ª formação política portuguesa.