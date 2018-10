Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal "estão numa relação". E é complicado para a democracia

Em julho, durante uma palestra no Paraná, Eduardo Bolsonaro (PSL) garantia que para vir a encerrar o Supremo Tribunal Federal (STF) bastaria “um cabo e um soldado”. E foi mais longe: “O que é o STF, cara? Tira o poder da caneta de um ministro [juiz] do STF, o que é que ele é na rua?"

Também o pai de Eduardo, o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, atacou o Supremo Tribunal no último Verão, acusando os juízes de “legitimar a corrupção”. Mais: Jair prometeu ampliar o número de juízes de 11 para 21, caso vencesse as próximas eleições.

Lá chegaremos. Primeiro, importa dizer que, apesar de as declarações de Eduardo serem de julho, só agora, a poucos dias de os brasileiros voltarem às urnas para eleger o novo Presidente, estalou a polémica.

O presidente do STF, Dias Toffoli, disse que as declarações de Eduardo Bolsonaro eram “golpistas” e representavam uma “ataque” à democracia, afirmação que foi apoiada por Celso de Mello e Alexandre de Moraes, também juízes do STF.

Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal no estado de São Paulo e foi reeleito com um número recorde de 1,81 milhões de votos, pode vir a ser acusado de incitar à animosidade entre forças armadas e instituições civis, um crime tipificado na lei de segurança nacional.

Bolsonaro, pai, apressou-se a desculpar as declarações do filho, que surgiram num período em que se questionava a possibilidade de impugnação da candidatura de Jair Bolsonaro pela Justiça. "Ele reconheceu o seu erro, pediu desculpas. Eu também, em nome dele, peço desculpas ao poder judiciário. Não foi intenção dele atacar quem quer que seja. Nós prezamos o poder judicial, e muito, para levarmos avante as boas políticas para recuperar o nosso Brasil", garantiu Jair.

Para perceber a gravidade das declarações de Eduardo Bolsonaro, mas igualmente para perceber a impossibilidade de “encerrar” o Supremo Tribunal Federal - com ou sem "soldados" -, é preciso compreender primeiro o que é o STF e como atua.

A sua função primordial é sempre a de garantir a aplicação da Constituição, podendo para tal anular leis, quer as criadas pelo Congresso como as que emanam de decretos presidenciais.

Isso aconteceu em 2017, por exemplo: o Supremo Tribunal Federal suspendeu um decreto do presidente Michel Temer que mudava as regras para o combate ao trabalho escravo. No entendimento da juiza Rosa Weber, a medida dificultaria a repressão à exploração de trabalhadores, afrontando os direitos constitucionais à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

É impossível que um Presidente, Bolsonaro ou outro, venha a encerrar o STF. Como é impossível que retire o mandato a um juiz do STF - apenas um processo de destituição por crime de responsabilidade pode afastar um juiz, algo que nunca aconteceu no Brasil.

Mas também é verdade que os juízes são indicados pelos Presidentes, uma nomeação que tem que ser aprovada pela maioria do Senado.

Os mandatos são irrevogáveis e os juízes têm-nos garantidos até aos 75 anos. Dos atuais juízes, Celso de Mello e Marco Aurélio atingirão essa idade em 2020 e 2021, respectivamente, o que garante duas indicações ao próximo presidente, seja Bolsonaro ou Fernando Haddad.

Hoje, no STF, há uma maioria - sete em 11 - de juízes indicados pelo PT, por força das vitórias eleitorais de Lula da Silva e Dilma Rousseff, nas últimas quatro eleições presidenciais. No entanto, e apesar desta “maioria”, isso não impediu o STF de proferir diversas decisões desfavoráveis ao PT. Um exemplo disso é o "habeas corpus" recusado ao ex-Presidente Lula, que continua preso.

No último domingo, e depois do pedido de desculpas pelas declarações do filho Eduardo, Jair Bolsonaro falou aos seus apoiantes em São Paulo e prometeu “limpar” o país dos “marginais vermelhos”. Referir-se-ia ao STF?

Certo é que Bolsonaro quer aumentar de 11 para 21 o número de juízes no Supremo e, assim, afastar a “maioria” petista. Não é inédito no Brasil, mas é inédito no Brasil democrático.

Após a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, o governo reduziu o número de juízes no STF de 15 para 11. Em 1965, um ano após o golpe militar, o número de juízes aumentaria novamente, desta feita para 16. Em janeiro de 1969, seriam afastados três juízes. Em fevereiro, o número voltataria a ser reduzido para 11.



Em ditadura ou na maioria dos regimes autoritários, esta variação do número de juízes de um Supremo Tribunal Federal por parte de quem está no poder permite ter uma maioria “alinhada” e, assim, fazer avançar leis que rompem com a constituição, perpetuando-se as ditaduras e os regimes autoritários.

A justificação de Bolsonaro? Avançou-a em julho, em Fortaleza: "É uma maneira de você colocar dez isentos lá dentro porque, da forma como eles têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar em mudar o destino do Brasil.”