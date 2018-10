Abel: "Favoritos são na teoria e eu gosto da prática"

Abel Ferreira, treinador do Braga, desvalorizou a ideia de um favorito no dérbi frente ao Vitória de Guimarães e acredita que vai conquistar os três pontos no D. Afonso Henriques na sexta-feira.

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, assumiu algum favoritismo por jogar em casa, algo que Abel desvaloriza: "O que vale é o que fazemos dentro de campo. Favoritos são na teoria e eu gosto da prática. Queremos chegar dentro de campo e ser fieis à nossa identidade".

O técnico dos arsenalistas diz não vai mudar de estratégia por jogar fora de portas: "Não podemos alterar os nossos comportamentos. Temos de ser coerentes e ajustar essa ansiedade para executar e pensar bem. Reconhecemos a rivalidade e estão reunidas as condições para um grande espetaculo".

Abel apelou ainda ao "fair-play" entre os dois emblemas: "Espero que todos se respeitem e desfrutem do jogo. A rivalidade é bonita, cada um deve puxar pelos seus jogadores e respeitarem-se. Vai ser um jogo quente para homens de cabeça fria, mas queremos canalizar qualquer provocação ou assobios para a nossa tarefa, que é jogar para vencer".

A goleada por 5-0 na temporada passada não é motivo de conversa na equipa do Braga. Abel diz "não viver do passado" e que será um jogo "único e irrepetível".

Luís Castro foi também alvo de grandes elogios de Abel: "O Vitória é uma das melhores equipas em Portugal e está num processo de transformação. Contrataram muito e bem, um treinador novo com uma ideia muito clara".

"Damo-nos bem, já nos defrontamos várias vezes dentro de campo e encontramo-nos fora de campo. Seguramente vou continuar a fazer o que sempre fiz que é cumprimentar, respeitar e aprender com ele. É uma equipa organizada, que transita bem e que tem uma filosofia bem definida", alerta o técnico português.

O Vitória de Guimarães recebe o Braga na sexta-feira, às 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques, partida a contar para a oitava jornada da I Liga.