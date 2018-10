Frio, vento e chuva. Temperatura vai descer dez graus até domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida acentuada na temperatura, de dez graus, durante o fim de semana, com a temperatura mais baixa a sentir-se no domingo. A previsão é de 14 graus de máxima para a região de Lisboa, por exemplo.

Entre sexta-feira e sábado, regista-se a descida mais acentuada. Para Lisboa, a temperatura desce oito graus, de 24 para 16. E, apesar de o domingo prever temperaturas mais baixas, o sábado será o dia mais frio.

"A intensificação do vento acentua a intensificação do frio e, conjugando com a descida de temperatura, teremos então um dia bastante frio", explica Cristina Simões, do IPMA.

Depois do fim de semana, as temperaturas baixas não se vão embora. Aliás, na segunda e terça-feira, ao frio vai-se juntar alguma chuva e mesmo neve.

"A nível de precipitação, só a partir de segunda e terça-feira é que teremos a passagem de uma frente com alguma atividade e que nos dará precipitação em todo o território, até com queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela", conclui Cristina Simões.

A descida de temperatura é generalizada a todo o território nacional. Na sexta-feira, o baixo Alentejo e o Algarve podem receber a chuva um pouco mais cedo.

A culpa deste frio que chega em outubro deve-se à massa de ar polar vinda da Islândia.