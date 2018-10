Antigo "número 2" do Governo de Aznar entra na cadeia

O antigo vice-presidente do Governo de Espanha Rodrigo Rato, que foi o "número 2" de José Maria Aznar entre 1996 e 2004, deu esta quinta-feira entrada numa prisão de Madrid para cumprir uma pena de quatro anos e meio, no âmbito de um processo de corrupção.

"Aceito cumprir as minhas obrigações com a sociedade e assumo os erros que cometi. Peço desculpas à sociedade e àqueles que podem ter ficado desapontados", declarou Rato, antes de entrar na cadeia madrilena de Soto del Real.

Rato, que foi, depois de ter saído do Governo, diretor do FMI (2004-2007) e, posteriormente, presidente da Caja Madrid e do Bankia, deu ainda "graças a todas aquelas pessoas" que o têm apoiado tal como apoiado a sua família.

O Tribunal Nacional tinha definido as 13h00 desta quinta-feira como o limite para Rodrigo Rato se entregar, depois de lhe ter sido negado um pedido de suspensão da execução da sentença.

Na prisão, Rato poderá encontrar-se com o ex-secretário de Estado das Finanças Estanislao Rodríguez-Ponga, condenado no âmbito do mesmo processo, e outros "famosos", como o antigo presidente do FC Barcelona Sandro Rosell e o antigo tesoureiro do Partido Popular Luis Bárcenas.

Rodrigo Rato e cerca de 80 dirigente políticos e empresariais espanhóis foram acusados de violação do direito das empresas por gastos de luxo liquidados com cartões de crédito da Caja Madrid e do Bankia, escapando ao fisco. Rato acabou por ser expulso do PP espanhol.