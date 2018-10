Luís Castro quer prolongar "ciclo positivo" com vitória contra o Braga

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, espera uma partida difícil no dérbi frente ao Braga, mas quer continuar o bom momento de forma com uma vitória.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão, o técnico do emblema vimaranense admite a vontade de vencer o dérbi minhoto na sexta-feira:

"Estamos determinados e com uma grande ambição e vamos a jogo com o objetivo claro de vencer. Queremos fazer crescer ainda mais a equipa. O que nos interessa é vencer, e se possível, com um bom futebol".

O treinador recorda o bom momento da equipa como motivação para a partida: "Sabemos o momento interessante que estamos a passar. Factualmente, entramos mal no campeonato, mas se isolarmos os últimos cinco jogos, estariamos em quarto lugar, a um ponto do segundo. Queremos estender este ciclo positivo".

Luís Castro ignorou ainda algum impacto que a goleada caseira por 5-0 na temporada passada, e remeteu para o histórico entre os dois clubes no Estádio D.Afonso Henriques:

"O resultado do ano passado não me diz nada, assim como também não me diz nada a vantagem histórica que o Vitória de Guimarães tem contra o Braga em casa".

O técnico assume um "eventual favoritismo" por jogar em casa, mas acredita que as "duas equipas sabem que vão ter um jogo difícil".

Luís Castro passou pelo Vitória de Guimarães como jogador, regressou esta temporada como treinador e mostrou-se privilegiado por viver um dérbi minhoto:

"É um privilégio poder viver estes momentos. A rivalidade não se reporta só ao futebol, é uma história de vários séculos, e hoje em dia é mais visível através do dérbi. E sente-se uma energia diferente na cidade e um entusiasmo diferente que se estende aos jogadores e equipa técnica. Mas temos de ter serenidade e racionalidade no jogo".