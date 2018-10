Feirense no Dragão para "complicar muito a vida ao FC Porto"

Após a vitória na Champions diante do Lokomotiv de Moscovo, o FC Porto prepara-se, agora, para defrontar o Feirense, em partida da 8.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Santa Maria da Feira não atravessa uma boa fase mas o presidente Rodrigo Nunes anuncia uma formação ambiciosa para medir forças com os campeões nacionais, no domingo.

Em declarações a Bola Branca, o líder dos fogaceiros esteve atento ao jogo da Liga dos Campeões e reconhece que os dragões podem estar mais motivados com o triunfo na Rússia, o que não afeta a preocupação e responsabilidade do Feirense, que coloca a pressão do outro lado:

"A nossa preocupação é vencer os adversários diretos, os que lutam pelo mesmo que nós, a manutenção. Isso não quer dizer que vamos derrotados ao Estádio do Dragão, pelo contrário. A ideia é somar pontos, sabemos das nossas limitações e também sabemos que o FC Porto deve estar ainda mais moralizado depois da vitória frente ao Lokomotiv de Moscovo. Já conseguimos resultados positivos no Dragão e é esse, de novo, o objetivo".

Fogaceiros três pontos acima da linha de água

O Feirense já conseguiu bons desempenhos no Dragão num passado recente. Há dois anos empatou e na época passada perdeu pela margem mínima. Rodrigo Nunes avisa que o Feirense vai ao Dragão para complicar a tarefa do FC Porto:



"Cada vez reforçamos mais o estatuto de clube da I Liga e já estamos habituados a defrontar grandes equipas em grandes palcos. Assim é mais fácil atingir os objetivos e vamos ao Dragão para pontuar ou vender cara a derrota. Estamos preparados para lutar e complicar muito a vida ao FC Porto", referiu nesta entrevista.

O Feirense acredita num bom resultado no Dragão apesar de uma fase menos favorável de cinco jornadas sem vencer. Um ciclo que não intranquiliza o presidente do clube de Santa Maria da Feira. Rodrigo Nunes lembra que o objetivo do clube é a manutenção.



"Começámos bem, conseguimos pontos onde até nem pensávamos conseguir. Agora nesta fase mais recente, não somámos os pontos que queriamos e mereciamos. Mas estamos tranquilos, sabemos bem qual o nosso objetivo no campeonato e estamos a cumprir, até agora", concluiu.

O FC Porto recebe o Feirense no domingo, às 17h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, minuto-a-minuto, em rr.sapo.pt.