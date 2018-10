Prémio Sakharov para cineasta ucraniano detido

O cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que está detido, é o vencedor do Prémio Sakharov 2018. O anúncio do galardão de direitos humanos da União Europeia foi feito esta quinta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Oleg Sentsov ficou conhecido por ter feito greve de fome durante mais de quatro meses, período no qual perdeu 30 quilos. Exigia assim que a Rússia libertasse todos os “prisioneiros políticos” ucranianos.

O cineasta foi detido em maio de 2014, quando membros dos serviços de segurança russos (FSB) entraram na sua casa em Simferopol, na Crimeia, uma região que pertencia à Ucrânia e foi anexada pela Rússia nesse ano.

Sentsov é conhecido pelas suas posições pró-ucranianas. e foi condenado pelo tribunal militar russo a 20 anos de prisão.

O Prémio Sakharov será atribuído a 12 de dezembro, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu.

