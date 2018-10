Van Persie vai pendurar as botas no final da época

Depois de uma brilhante carreira em Inglaterra, Robin Van Persie anunciou que vai deixar o futebol no final da temporada.

O ponta-de-lança holandês regressou ao Feyenoord em janeiro, mas confirmou que está na hora de parar:

"Vou parar no fim da época. Desde os cinco anos que jogo futebol. Tinha perdido a diversão e o prazer a jogar futebol, e por isso voltei ao Feyenoord. Quis devolver o que me deram, partilhar as minhas experiências", disse em antevisão do dérbi frente ao Ajax.

Van Persie trocou o Fenerbahçe pelo Feyenoord e liderou a equipa ao título da Taça da Holanda na última temporada. Esta época, nove jornadas disputadas, o Feyenoord segue já sete pontos atrás do líder PSV.

O ponta-de-lança holandês destacou-se em Inglaterra, onde disputou oito temporadas no Arsenal e três no Manchester United.