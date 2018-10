Tem 300 mil euros para gastar numa casa? Saiba quantos metros quadrados consegue comprar

Do top 20 das cidades mais caras para comprar um apartamento fazem parte oito europeias. A surpresa é a forte presença de cidades asiáticas. A capital tailandesa, Banguecoque, surge no 7.º lugar, à frente de Tóquio, Barcelona, Pequim e Berlim.

Um estudo realizado em 80 países calculou o tamanho do apartamento que se consegue comprar com a "módica quantia" de 300 mil euros. Londres é a cidade mais cara do mundo para comprar um apartamento. Lisboa aparece no 19.º lugar e o Porto em 21.º.

Se em Bruxelas (Bélgica) e Buenos Aires (Argentina) só consegue comprar menos de cem metros quadrados com 300 mil euros, o mesmo valor dá direito a uma grande propriedade na África do Sul. Em Le Cap, consegue comprar um apartamento de 600 mil metros quadrados – o equivalente a 2,4 vezes a área do Parque Eduardo VII, em Lisboa, e mais de três vezes a área do parque de Serralves (Porto).

Na Cidade do Cabo, a capital da África do Sul, também consegue comprar 300 mil metros quadrados. Em Melbourne, na Austrália, os 300 mil euros dão para um apartamento com 400 mil metros quadrados.

A segunda cidade mais barata na lista é Tirana, a capital da Albânia. Os 300 mil euros podem ser gastos em 500 mil metros quadrados de casa.

O fundo da lista é maioritariamente composto por cidades da América Latina, como Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México), Santiago (Chile), Cidade do Panamá (Panamá) ou Lima (Peru), onde se consegue comprar um apartamento entre os 140 e os 219 mil metros quadrados.