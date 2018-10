O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes vai ser chamado a depor no caso Tancos. Segundo o Diário de Notícias, Azeredo Lopes será chamado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), depois do seu ex-chefe de gabinete ter sido interrogado na quarta-feira.

No inquérito do DCIAP, do qual saiu como testemunha, o tenente-general Martins Pereira terá dito que informou Azeredo Lopes da encenação da descoberta das armas roubadas em Tancos.

[Em atualização]