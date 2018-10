Ranking da FIFA. Bélgica é líder isolada

A FIFA atualizou, esta quinta-feira, o ranking de seleções. A Bélgica é agora primeira classificada isolada, depois de descolar da França na liderança partilhada.

Belgas e campeões do mundo partilhavam a liderança do ranking, mas a equipa de Roberto Martínez lidera agora com um ponto de vantagem para a França.

A única alteração no "top-10" é a subida de Inglaterra para o quinto posto, que trocou diretamente o o Uruguai, que segue agora em sexto lugar.

Portugal foi a seleção que mais pontos amealhou nas dez melhores seleções do mundo, mas continua no mesmo sétimo posto da hierarquia mundial.

Destaque ainda para a Alemanhã, anterior campeã mundial, que voltou a cair duas posições e é agora 14ª.

"Top-10":

1. Bélgica, 1733 pontos

2. França, 1732 pontos

3. Brasil, 1669 pontos

4. Croácia, 1635 pontos

5. Inglaterra 1619 pontos

6. Uruguai, 1617 pontos

7. Portugal, 1616 pontos

8. Suíça, 1598 pontos

9. Espanha, 1594 pontos

10. Dinamarca, 1584 pontos