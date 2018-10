Pink grava versão de "A Million Dreams" com a filha de sete anos

Na rede social Instagram, Pink publicou um excerto do vídeo e escreveu que teve oportunidade de cantar com a filha uma das suas músicas favoritas.

A música integra o álbum “The Greatest Showman - Reimagined”, que inclui as novas versões das músicas que integram o filme. O disco será lançado a 16 de novembro. Do projeto fazem também parte artistas como Kelly Clarkson, Panic! At The Disco, Kesha e Sara Bareilles.