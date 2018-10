Polícias juntam-se em protesto para exigir mais investimento na segurança

Elementos da PSP, GNR, SEF, guardas prisionais, Polícia Marítima e ASAE realizam esta quinta-feira, em Lisboa, uma manifestação de protesto contra o congelamento das carreiras e falta de efetivos e de investimento nas forças e serviços de segurança.

A “manifestação nacional de protesto”, que vai decorrer a partir das 17h00 entre a praça do Comércio e a Assembleia da República, é organizada pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, que congrega as estruturas mais representativas do setor da segurança interna.

César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) e secretário nacional da CCP, disse à agência Lusa que os polícias protestam contra a falta de efetivos e de investimentos nas instituições policiais, além de estarem desagradados com a proposta do Orçamento do Estado para 2019, que não contempla a valorização das carreiras e a consagração da profissão de desgaste rápido.

O secretário nacional da CCP considerou também que o próximo orçamento não prevê “investimentos visíveis em meios humanos e materiais, promovendo instituições policiais envelhecidas e a trabalhar no limite”.

“Este Governo prometeu muito e estamos quase no final da legislatura e não há nada de concreto”, disse, sustentando que é grande a desmotivação e descontentamento dos policias.

A PSP alertou para condicionamentos à circulação rodoviária e cortes de ruas esta tarde, entre a Praça do Comércio e a Assembleia da República, devido à manifestação.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que a manifestação começa na Praça do Comércio, passando pela Rua do Arsenal, Largo do Corpo Santo, Rua Bernardino Costa, Praça Duque da Terceira, Avenida 24 de Julho, Avenida D. Carlos I e Rua Correia Garção, e termina na Assembleia da República.

A PSP adianta que a circulação dos elétricos e autocarros da Carris será encerrada a partir das 17h00 de quinta-feira, na zona da Assembleia da República, e o trânsito geral será fechado a partir das 18h00

Fazem parte da CCP a APG/GNR, ASPP/PSP, Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, SCIF/SEF, SNCGP e Associação Sindical dos Funcionários da ASAE.