Pedro Sousa vence "batalha" contra João Domingues no Peru

Pedro Sousa garantiu, esta quarta-feira, a presença nos quartos-de-final do Challenger de Lima, no Peru, ao derrotar o compatriota João Domingues, nos "oitavos".

O número dois nacional, 138.º do mundo, precisou de quase duas horas (1h51) e de três "sets" para bater o número quatro do ténis português, 229.º classificado do "ranking" ATP. Sousa venceu por 6-3, 3-6 e 6-4.

Nos "quartos", Pedro Sousa terá pela frente o argentino Juan Ignacio Londero, número 122 da hierarquia mundial e "carrasco" de outro português, Gastão Elias.