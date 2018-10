Líderes FC Porto e Oliveirense goleiam e mantêm pleno

O FC Porto e a Oliveirense aplicaram goleadas nos respetivos jogos da segunda jornada, esta quarta-feira. Mantém o pleno e escapam ao Valongo, na liderança do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os dragões goram a Viana golear o Juventude, por 8-2. Giullio Cocco, Hélder Nunes e Rafa Costa "bisaram", Gonçalo Alves e Telmo Pinto também marcaram. Carles Grau fez os dois golos da equipa da casa.

A Oliveirense venceu no terreno do Paço de Arcos, por 5-0. Jorge Silva foi o principal protagonista, com três golos. Emanuel Garcia e Jordi Bargalló também inscreveram os seus nomes na ficha de marcadores.

O Valongo perdeu terreno, ao empatar a cinco golos, em casa, diante do Óquei de Barcelos. O Benfica recebeu e bateu o Tomar, por 5-2. O Sporting saiu vitorioso na visita ao Riba d'Ave, tendo vencido por 5-2.

Ao fim de duas jornadas, o FC Porto lidera, com seis pontos, os mesmos da Oliveirense. O Valongo cai para quinto lugar, com quatro pontos, tantos quanto têm o Benfica, terceiro classificado, e o Sporting, quarto.

Outros resultados



Turquel 2-1 Marinhense

Oeiras 4-2 HC Braga