Basquetebol. FC Porto volta a perder na Taça Europa

O FC Porto somou, esta quarta-feira, a segunda derrota em dois jogos na fase de grupos da Taça Europa de basquetebol. Os dragões perderam diante do Pallacanestro Varese, em Itália, por 84-75.

Para a derrota portista, muito contribuiu a má entrada em jogo. Ao primeiro quarto, a formação de Moncho López já perdia por 27-19. A partir daí, manteve sempre os resultados parciais equilibrados. Porém, o mal já estava feito e o FC Porto só tem derrotas no grupo F.

Os azuis e brancos voltam a entrar em campo no sábado, às 18h00, para a quarta jornada do campeonato. O FC Porto mede forças com o Lusitânia, no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores.