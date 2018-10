Lula deixa apelo. “Não podemos deixar que o desespero leve o Brasil na direção de uma aventura fascista"

O ex-Presidente Lula da Silva escreve uma carta apelando à união dos democratas e ao voto na candidatura de Fernando Haddad nas presidenciais do próximo domingo.

Sem citar Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita, Lula lembrou a necessidade de lutar contra a “ameaça do fascista”.

“Não podemos deixar que o desespero leve o Brasil na direção de uma aventura fascista, como já vimos acontecer em outros países ao longo da história”, escreve o antigo Presidente.

Lula, citado pelo jornal Folha de São Paulo, escreveu também que “neste momento, acima de tudo, está [em causa] o futuro do país, da democracia e do nosso povo. É hora de votar em Fernando Haddad, que representa a sobrevivência do pacto democrático, sem medo e sem vacilações”.

Segundo Lula, a sua maior preocupação é “com o sofrimento do povo, que só vai aumentar se o candidato dos poderosos e dos endinheirados for eleito”.

O líder histórico do Partido dos Trabalhadores, que continua detido, respondeu às críticas que são feitas ao seu partido e ao seu Governo.

“Será que nos odeiam porque tiramos 36 milhões de pessoas da miséria e levamos mais de 40 milhões à classe média? Porque tiramos o Brasil do Mapa da Fome? Porque criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada, em 12 anos, e elevamos o valor do salário mínimo em 74%?”, escreveu.

Bolsonaro venceu a primeira volta e lidera as sondagens para a segunda. Haddad teve uma ligeira recuperação no último estudo, mas faltam quatro dias para mais de 147 milhões de eleitores decidirem o próximo inquilino do palácio do Planalto.