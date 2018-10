Galatasaray e Schalke anulam-se e deixam FC Porto fugir

O Galatasaray e o Schalke 04 empataram, esta quarta-feira, sem golos, na terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Os alemães até marcaram um golo, aos 58 minutos, por intermédio de Embolo. O avançado suíço e os companheiros festejaram com os adeptos, no entanto, quando voltaram ao campo, descobriram que o "tento" tinha sido anulado, por fora-de-jogo.

Com este resultado, o Schalke mantém-se no segundo lugar, com cinco pontos. O Galatasaray está em terceiro, com quatro. Os dois clubes deixaram o FC Porto fugir: os dragões já têm sete pontos. O Lokomotiv está na última posição, sem qualquer ponto amealhado.