Sérgio está "contente q.b." por ver o apuramento mais perto

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a vitória do FC Porto sobre o Lokomotiv, em Moscovo, por 3-1, que deixa os dragões muito próximos do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Ganhámos o jogo, três pontos importantes. Fomos sempre superiores no jogo, aqui ou acolá um erro defensivo que não é muito normal na minha equipa, talvez por sentir que o jogo estava controlado. Não podemos facilitar. Mas no final fomos mais fortes e ganhámos o jogo. Estamos contentes q.b., agora queremos dar continuidade já no jogo com o Feirense, para melhorar a nossa prestação no campeonato", afirmou o técnico portista, em declarações à Eleven Sports, após a partida.

Sérgio Conceição destacou que "é sempre importante" vencer na Rússia, mais ainda frente ao campeão. "O nosso próximo jogo [de novo frente ao Lokomotiv] em casa, na Liga dos Campeões, vai ser importante. Penso que as coisas estão bem lançadas", reconheceu o treinador.

Sérgio não tem por hábito falar de individualidades, mas não deixou de mencionar a surpresa que lançou no onze. "Óliver deu sequência à boa prestação na Taça de Portugal, para mim esses jogos também são importantes. Para este jogo, era necessário dar qualidade à nossa posse e circulação de bola e à exploração do espaço nas costas da defesa adversária. O Óliver tem essas características", explicou.

Os erros defensivos individuais deixaram o treinador aborrecido: "Controlámos o jogo, tivemos mais posse de bola que o adversário, mas de cada vez que o adversário recuperava a bola e atacava em transição nós sofremos um bocadinho com isso. Houve um ou outro erro perfeitamente evitável, por falta de concentração. Aceito erros, mas quando não há necessidade de cometer o erro já fico mais aborrecido".