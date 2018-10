Raphael Guerreiro "bisa" e ajuda Dortmund a esmagar o Atlético

Raphael Guerreiro foi um dos grandes protagonistas da noite desta quarta-feira, de Liga dos Campeões. O lateral português marcou dois dos golos do "amasso" (4-0) do Borussia Dortmund ao Atlético de Madrid.

Apesar do resultado avultado, os alemães só abriram o marcador aos 38 minutos, por intermédio de Axel Witsel, ex-Benfica. Na segunda parte, especialmente a partir da marca da hora de jogo, tudo mudou.

Raphael entrou aos 63 minutos e, dez minutos depois, fez o gosto ao pé, dando tranquilidade ao Dortmund. Outros dez minutos, Jadon Sancho fez o terceiro e, ao minuto 89, Guerreiro "bisou", engordando a goleada.

Fortes argumentos do internacional português pela titularidade. Com este resultado, o Dortmund isola-se na liderança do grupo A, com nove pontos. Segue-se o Atlético, com seis. O Mónaco e o Clube Brugge, que empataram (1-1) na Bélgica, ficam ambos com apenas um ponto.

