O Presidente da República convocou para 7 de novembro uma reunião do Conselho de Estado para discutir a saída do Reino Unido da União Europeia.

A convocatória foi divulgada na página da Presidência da República na Internet, onde também é divulgado que esta reunião do órgão de aconselhamento do Presidente da República vai ter a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.