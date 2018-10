Peseiro responde a Sousa Cintra. "Decidi com convicção e sem dúvidas"

José Peseiro respondeu, esta quarta-feira, a Sousa Cintra, ex-presidente interino da SAD leonina, que dissera que o Sporting podia ter melhor plantel se o treinador não fosse tão indeciso na escolha de jogadores.

"Tivemos desde o início a convicção do que queríamos. E tivemos desde o início, e afirmámo-lo, a convicção de que só iríamos buscar jogadores que entendêssemos que acrescentassem valor à nossa equipa. Por isso, quando decidi, decidi bem", sublinhou o técnico dos leões, em conferência de imprensa.

Peseiro recusou-se a dizer que, poderia ter sido contratado ou não, por respeito aos seus jogadores. Apesar disso, tem a certeza de que tomou as decisões certas: "Até agora, tenho a certeza que decidimos bem. E decidi com convicção e sem dúvidas. Quando se fala em jogadores muito bons, não há dúvidas. Os outros tem de se observar com mais tempo para dissipar todas as dúvidas. Decidi sempre em defesa do Sporting".

Sousa Cintra afirmou, em entrevista ao "Record", que deu a Peseiro ao treinador todos os jogadores que ele pediu, mas podia ter dado ainda mais, se tivesse havido maior celeridade: "Ele fazia a leitura dos jogadores. Mas perdia muito tempo a analisar. Via, via, serve, não serve, houve ali alguma falta de decisão".