Peseiro: "Queremos ficar em primeiro do grupo"

José Peseiro quer ver o Sporting jogar melhor que o Arsenal e vencer, para conquistar o primeiro lugar do grupo D da Liga Europa e carimbar a passagem aos oitavos-de-final.

"São equipas de Champions que estão na Liga Europa. Dois clubes históricos, com dimensão internacional. Sabemos o poder do Arsenal, mas queremos vencer porque é um passo importante na passagem à fase de eliminatória e porque queremos ficar em primeiro do grupo", sublinhou o técnico leonino, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Peseiro referiu que os leões terão de ser "compactos, coesos e empenhados", capazes de "enfrentar o Arsenal olhos nos olhos".

No fundo, terão fazer uma boa exibição. O registo do Arsenal, de dez vitórias consecutivas em todas as competições, "torna tudo mais difícil, mas não tira convicção". O Sporting também tem números importantes: "Temos 11 jogos, oito vitórias, duas derrotas e um empate. Se calhar, em quantidade de jogos, as outras equipas não têm muito melhor. Queremos vencer o Arsenal, temos de jogar melhor e sabemos que é esse o caminho. Temos convicção de que vamos fazer melhor as coisas".

Mathieu está pronto para jogo, apesar de não ter treinado muito tempo. Já Bas Dost treinou pela primeira vez, no entanto, não está convocado. "Está há dois meses parados, treinou pela primeira vez com a equipa depois da lesão, que é importante para a equipa. Não vamos apressar as coisas", justificou Peseiro.

Sporting e Arsenal disputam o primeiro lugar do grupo na quinta-feira, a partir das 17h55, em Alvalade. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.