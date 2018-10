Mayor de Nova Iorque. “Não há mais ameaças ativas"

Todas as bombas artesanais detetadas tinham também um pó branco na envolvência. Não é conhecido ainda o conteúdo. A CNN mostrou o objeto que recebeu.

São, para já, conhecidos seis alvos: os Clinton, Barack Obama , o edifício da CNN , o empresário Soros, o gabinete do governador Cuomo e Eric Holder, o antigo procurador-geral.

Quem também já reagiu foi Hillary Clinton, um dos alvos. A antiga candidata presidencial referiu que “enquanto pessoa” está bem, “mas como americana estou preocupada”.

Clinton, que falava num encontro para angariação de fundos no sul da Flórida, disse estar “preocupada” com o rumo que o país “está a tomar” e com o futuro que os adolescentes americanos terão de enfrentar.

A Casa Branca já reagiu ao incidente. "Os Serviços Secretos dos Estados Unidos, bem como as outras forças policiais, estão a investigar e tomarão as medidas necessárias para proteger os ameaçados destes covardes”, disse esta tarde a porta-voz da Casa Branca. “Estas ameaças são desprezíveis e todos os responsáveis deverão ser responsáveis em toda a extensão da lei”, continua.

O próprio Presidente Trump também comentou a situação, no Twitter, basicamente aproveitando as palavras do seu vice-presidente.