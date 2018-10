Cabral: "Benfica é favorito contra o Belenenses"

Cabral, antigo defesa lateral que representou os dois clubes, atribui "favoritismo ao Benfica" frente ao Belenenses, no jogo da oitava jornada do campeonato.

Em declarações a Bola Branca, Cabral ressalva, contudo, que o "Belenenses tem uma palavra a dizer", devido do estilo ambicioso que Silas tem procurado introduzir no Belenenses.



Paulo Cabral espera um "bom dérbi" no Jamor, sublinhando que o facto de o jogo não ser no Restelo "em nada beneficia" a equipa orientada por Silas.

O Benfica apresenta-se frente ao Belenenses na ressaca da derrota em Amesterdão, para a Liga dos Campeões. Cabral acredita que, quando a equipa subir ao relvado do Jamor, no sábado, para defrontar o Belenenses, "a frustração" sentida pela derrota diante do Ajax já "estará totalmente ultrapassada", com a equipa de Rui Vitória focada unicamente em defender a liderança do campeonato.

A partida está marcada para sábado, às 20h30, e terá relato na Renascença, assim como acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.