Real Madrid aborda Conte para suceder a Lopetegui

Antonio Conte foi abordado por representantes do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para conhecer a sua disponibilidade para substituir Julen Lopetegui, segundo a Sky Sports.

O antigo selecionador italiano e ex-treinador do Chelsea não treina desde que deixou o clube inglês, tendo sido substituído pelo compatriota Maurizio Sarri. No verão, logo após a saída do Chelsea, Conte terá dito não ao Real Madrid, de modo a fazer uma pausa do futebol. Contudo, a Sky avança que, desta vez, o técnico italiano informou os representantes de Florentino que, se o Real o quiser, ele está pronto para voltar a treinar.

Há uns dias, o programa "El Chiringuito" da MegaTDT, o mesmo que deu a notícia da saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus em primeira mão, tinha revelado que o favorito da direção do clube espanhol era José Mourinho, que orienta o Manchester United. Surge agora a Sky a dizer que o preferido de Florentino para treinar os "merengues" é Conte. Isto, claro, se Lopetegui for mesmo despedido.

Lopetegui foi anunciado como sucessor de Zidane, em junho, o que lhe valeu o despedimento da seleção espanhola, a dias do início do Mundial. Porém, o arranque de época não tem corrido bem: apenas seis vitórias em 13 jogos e um modesto sétimo lugar na Liga espanhola. O duelo no terreno do Barcelona, no domingo, deverá ditar o seu destino.