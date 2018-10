Banco CTT lidera queixas sobre contas e crédito à habitação

Nos primeiros seis meses de 2018, diminuíram as reclamações relativamente a contas bancárias, mas aumentaram no crédito. São dados do Banco de Portugal, divulgados esta quarta-feira, na Sinopse de Actividades de Supervisão Comportamental. De acordo com o documento a instituição financeira mais visada é o Banco CTT.

O relatório do banco central indica que foram apresentadas mais de 7.500 reclamações no primeiro semestre, o que representa uma descida de 1,3% em comparação com o ano passado. Apesar de estarem a diminuir as reclamações sobre as contas, estas continuam a liderar, são responsáveis por um terço das queixas, seguidas do crédito.

Por instituição, tanto nas contas como no crédito à habitação, o Banco CTT liderou as reclamações. Por cada mil contas de depósitos, a instituição recebeu 0,43 reclamações, acima da média que ficou em 0,13. Em segundo surge o BBVA e em terceiro o Deutsche Bank.

No crédito ao consumo, a Caixa Leasing e Factoring liderou as queixas. Por cada mil contratos, recebeu 1,23 reclamações, o que compara com as 0,16 queixas da média do sistema. Em segundo lugar está o Deutsche Bank, em terceiro o Wizink.

No crédito à habitação o Banco CTT volta a liderar, com mais de quatro reclamações por cada mil contratos, muito acima da média, que está em 0,48 queixas. Em segundo lugar surge o BBVA, e em terceiro o Santander Totta.

A maioria das queixas foi apresentada directamente ao supervisor. As restantes, quase 48%, foi entregue através do Livro de reclamações das instituições.

Em 58% dos casos não foram encontrados indícios de infração e 42% das situações resolveram-se por iniciativa da instituição ou recomendação do Banco de Portugal.

O supervisor emitiu quase 350 recomendações e instaurou 33 processos de contra-ordenação, sobre depósitos bancários e crédito ao consumo.