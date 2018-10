Youth League. Sub-19 do FC Porto perdem liderança na Rússia

A equipa de sub-19 do FC Porto perdeu, esta quarta-feira, por 2-1, no terreno do Lokomotiv Moscovo, na terceira jornada da Youth League.

Os dragões entraram a perder com um golo de Kul, aos 13 minutos. O empate do FC Porto surgiu ainda no primeiro tempo, por Fábio Silva, jovem avançado de 16 anos.

A equipa moscovita regressou à liderança e estabeleceu o resultado final com um golo de Mironov aos 60 minutos, num lance onde o guarda-redes Diogo Costa fica muito mal na figura.

Fábio Vieira viu o segundo cartão amarelo e consequente expulsão aos 62 minutos, o que dificultou a tentativa de empate por parte dos dragões.

Contas feitas, os dragões viram fugir a liderança do grupo. O Lokomotiv é líder isolado com sete pontos somados, seguido do FC Porto e Galatasaray, ambos com quatro pontos. O Schalke 04 é último classificado, com apenas um ponto somado.