Infantino leva Liga Global das Nações a votos apesar da oposição

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, vai levar a votos propostas "controversas" para duas novas competições internacionais de futebol, na reunião de sexta-feira do Comité Executivo do organismo, segundo avança a "Reuters".

A agência de notícias internacional cita um porta-voz da FIFA. Em maio, Infantino revelou a sua intenção de criar uma Liga Global das Nações , isto é, uma prova idêntica à criada na UEFA, mas para as seleções mundiais. Também apresentou planos para um Mundial de clubes remodelado. Contudo, as ideias não foram bem recebidas pelas Ligas dos vários países.

O Fórum das Liga Mundiais (WLF), que representa 38 ligas profissionais, entre elas a portuguesa, pediu a Infantino, na semana passada, que não levasse os planos para as duas competições a votos. O WLF enviou uma carta à FIFA, em que manifestava opôr-se "firmemente a qualquer decisão tomada nesta altura". As novas provas estão na agenda para a reunião e o porta-voz da FIFA confirmou à Reuters que haverá votos em branco.

A Liga Global das Nações seria um mini-Mundial e decorreria a cada dois anos, com uma "final eight" com oito seleções. No fundo, uma Liga das Nações da UEFA em maior escala. Infantino pedirá aos membros do Comité Executivo que apoie o princípio e autorize a FIFA a continuar a desenvolver o projeto.

Quanto ao novo Mundial de clubes, que atualmente é um torneio anual entre sete equipas, o cenário é menos claro. Infantino chegou a falar de um evento a cada quatro anos com 24 clubes, mas serão apresentados vários outros modelos.