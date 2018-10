Benfica explica grande defesa de Vlachodimos frente ao Ajax

O Benfica publicou um vídeo nas redes sociais, esta quarta-feira, em que mostra um exercício de treino de Odysseas Vlachodimos, que explica uma das grandes defesas do guarda-redes frente ao Ajax, na terça-feira.

Vlachodimos negou o golo a Van de Beek com um fantástico reflexo, mas não surpreende o Benfica, que revelou um vídeo do guardião grego no ginásio, onde realiza um exercício com um movimento muito semelhante ao que realizou na partida.

Recorde-se que o Benfica perdeu no terreno do Ajax por 1-0, com golo de Mazraoui aos 92 minutos. Vlachodimos esteve em destaque na partida com várias defesas de grande nível e foi inclusive eleito o melhor jogador da partida para a Renascença.