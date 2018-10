Nova Iorque. Evacuados os escritórios da CNN no Time Warner Center

O Time Warner Center, onde ficam os escritórios da cadeia televisiva CNN, em Nova Iorque, foram evacuados. A informação está a ser avançada por jornalistas nos locais, que dizem também que há brigadas anti-explosivo no local.

Segundo o jornalista Jim Sciutto, da CNN, o FBI diz que "os dispositivos são rudimentares mas funcionais e pelo menos um estava equipado com projéteis". Já se sabe também que o aparelho explosivo é uma "bomba-tubo", uma bomba artesanal em forma de tubo com projéteis.

A polícia da cidade de Nova Iorque confirmou aos jornalistas da CNN no local que o dispositivo chegou a entrar no Time Warner Center. Na emissão televisiva, a polícia está a afastar os jornalistas do local e a criar um perímetro de segurança.

Outras lojas, um centro comercial e edifícios contíguos ao Time Warner Center também foram evacuados.

A polícia já disse que a situação está controlada.

Dois pivôs estavam no ar pouco depois das 10h locais (15h em Portugal Continental) quando um alarme de incêndio pôde ser ouvido durante a emissão. A transmissão televisão foi para intervalo e quando voltou, os jornalistas nos escritórios em Nova Iorque já estavam na rua.

[Em atualização]