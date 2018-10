Varzim oficializa contratação de João Amorim

O Varzim anunciou, esta quarta-feira, a contratação de João Amorim.

O médio de 26 anos estava sem clube depois de ter terminado contrato com a Oliveirense, clube que representou nas duas últimas temporadas.

Ao longo da carreira, João Amorim passou pelo FC Porto (formação), Trofense, Benfica B e Desportivo das Aves.

Em declarações no site do clube, João Amorim mostrou-se satisfeito por assinar pelos lobos do mar:

"Conheço muito bem o Varzim, enquanto clube e equipa. Já joguei aqui neste estádio algumas vezes, e sei que é um campo difícil para o adversário, onde os adeptos criam um ambiente complicado. Tenciono dar o meu máximo e ajudar a equipa para que os objetivos do Varzim sejam atingidos".