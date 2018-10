Arsenal

Atenção, Sporting. Cech e Sokratis podem ir a jogo em Alvalade

24 out, 2018 - 12:44

Guarda-redes e central estão completamente recuperados das lesões e podem ser opção para Emery. "Gunners" continuam com quatro nomes no boletim clínico e volta a surgir dúvida no lado esquerdo da defesa.