Litos: "Vai ser difícil, mas o Sporting tem armas para vencer o Arsenal"

Litos prevê 90 minutos de grande dificuldade para o Sporting, na quinta-feira, no jogo com o Arsenal, para a Liga Europa. O antigo jogador dos leões, atual treinador do Amora, anota que os ingleses "estão com uma dinâmica muito forte, são muitos intensos e estão mais à frente do que o Sporting". No entanto, mantém a crença de que a equipa portuguesa "tem as suas armas e pode criar dificuldades ao Arsenal".

Os londrinos estão a viver um dos melhores momentos dos últimos anos, com dez vitórias consecutivas, e estão no quarto posto da Premier League. Do lado do Sporting está uma equipa que tem gerado algumas dúvidas aos adeptos, que se têm manifestado negativamente em relação à qualidade exibicional dos jogadores.

Litos pensa que o desafio com o Arsenal "é uma oportunidade excelente para dar uma boa imagem" e convencer os adeptos. O treinador defende, ainda, José Peseiro da contestação que tem ouvido. As críticas não ajudam e o antigo jogador dos leões recorda que têm faltado jogadores importantes, como Mathieu e Dost.

O Sporting recebe o Arsenal para a 3ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.