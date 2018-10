Domingos Duarte: "A segunda liga espanhola é melhor que a primeira em Portugal"

Domingos Duarte, central do Sporting emprestado ao Deportivo da Corunha, acredita que o nível da segunda liga espanhola é superior ao principal escalão português.

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o defesa português admite que preferiu alinhar na segunda divisão em Espanha, apesar de propostas da I Liga em Portugal:

"Tive ofertas para ficar em Portugal, mas o projeto do Deportivo de querer subir atraiu-me e falaram-me bem do clube. Acho que o nível da segunda divisão espanhola é um pouco mais alto do que a primeira divisão portuguesa".

"Em Portugal, há três ou quatro bons clubes que ninguém consegue alcançar. Aqui jogas contra o último e podes perder. Nunca sabes o que esperar de um jogo, é mais competitivo e o futebol é melhor. Joga-se melhor futebol em Espanha, todos procuram jogar para ganhar", explicou o defesa de 23 anos.

Sem espaço na equipa principal do Sporting depois de empréstimos no Belenenses e Chaves, o português decidiu aventurar-se no recém-despromovido Deportivo da Corunha, e admite estar satisfeito com a decisão:

"O Depor é um clube enorme e o balneário é uma família. Quando cheguei, receberam-me muito bem e estou muito satisfeito. Todos estamos muito concentrados e a trabalhar para o nosso objetivo".

Apesar de estar cedido pelos leões, Domingos não fecha a porta a continuar no Deportivo na próxima temporada:

"Não penso muito no futuro. Se subissemos seria uma boa opção, mas ainda falta muito tempo e não se sabe o que pode acontecer. Prefiro pensar no presente".

Real Madrid sem Ronaldo

A saída de CR7 para a Juventus é tópico obrigatório de conversa para um jogador português a alinhar em solo espanhol. Na opinião de Domingos Duarte, a saída torna o Real Madrid mais fraco:



"Penso que o Real Madrid fica mais fraco, porque não há tantos golos. A equipa estava programada para jogar para ele, assim como o Barcelona joga para o Messi".

"É um jogador fenomenal. Falam que não tem marcado, mas ainda se está a adaptar. Quando menos esperarem, vai marcar três golos do nada", rematou.