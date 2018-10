Renascença faz emissão especial para comemorar 10 anos de Ensaio Geral

Olga Roriz, Kátia Guerreiro e Jacinto Lucas Pires são alguns dos convidados da emissão especial desta quarta-feira do programa Ensaio Geral, que comemora uma década de existência.

Entre as 18h30 e as 20h00, a jornalista Maria João Costa vai estar à conversa o cantor Janeiro, o autor de banda desenhada António Jorge Gonçalves e o escritor Mário Cláudio, além de outras personalidades.

Tudo em direto a partir do auditório da Renascença, onde, no final do programa, os participantes serão convidados a cantar os parabéns.

No dia em que a rádio assinala o aniversário de um programa de cultura, a ministra que tutela o setor veio à Manhã da Renascença, onde deixou um elogio ao Ensaio Geral e confessou: “um dos motivos que me fez vir aqui hoje foi dar-vos os parabéns por este programa”.

Na opinião de Graça Fonseca, é importante que a cultura aconteça “por todo o lado” e que se criem “plataformas e ligações em rede entre quem produz, quem cria e depois entre quem divulga e quem apoia”, de modo a “chegar a muito mais pessoas, porque é exatamente isso que nos vai fazer melhores como pessoas e já agora como país”.

O Ensaio Geral começou dentro dos estúdios da Renascença, mas expandiu-se depois para fora de portas, para ir ao encontro do público. Muitas foram as emissões feitas ao vivo e em direto a partir da livraria Ferin, em Lisboa, e foi celebrada uma parceria com o Teatro Nacional D. Maria II, donde são emitidos os programas uma vez por mês.

