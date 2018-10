Leicester City prepara "ataque" a Nakajima

O Leicester City está interessado na contratação de Shoya Nakajima, do Portimonense. Segundo avança a imprensa japonesa, esta quarta-feira, as boas exibições de Nakajima despertaram o interesse de mais um clube europeu, o Leicester City de Claude Puel, que estará disposto a pagar um valor superior a 20 milhões de euros já em janeiro.

Para além das impressionantes exibições ao serviço do Portimonense, onde já leva quatro golos e três assistências esta época, Nakajima já conquistou um lugar na seleção nipónica, o que justificou a renovação de contrato com o Portimonense, e o aumento da cláusula de rescisão para os 40 milhões de euros.

Nakajima poderá juntar-se a outro japonês no Leicester, Shinji Okazaki, cenário que pode ajudar na concretização do negócio. O camisola 10 chegou a Portimão no verão de 2017, vindo do FC Tokyo, e já somou um total de 41 jogos e marcou 14 golos.