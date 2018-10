Pacheco: "Benfica tem a missão de não desistir da Liga dos Campeões"

António Pacheco admite que o Benfica está obrigado a ganhar na próxima ronda da Liga dos Campeões, em casa, contra o Ajax, mas reconhece que "não será fácil".

No rescaldo do desaire em Amesterdão (1-0), na terceira jornada da "prova milionária", o antigo extremo dos encarnados desculpa eventuais erros e aponta para o futuro. Ainda que seja difícil de digerir parte do passado recente.

"O ponto do Ajax em Munique não estava nas previsões e esse ponto está a fazer uma grande diferença. Não vai ser fácil [vencer o Ajax], mas o Benfica tem a missão de não desistir", assinala Pacheco, que recusa a ideia de que há que começar a pensar somente nas provas domésticas. O ex-jogador, de 51 anos, não vê o treinador do Benfica dar prioridade ao campeonato em detrimento da Champions.

"Não creio que o faça. Mesmo que as coisas estivessem mais complicadas não creio que o fizesse. Os jogos são diferentes e está tudo ainda em aberto. É muito cedo para colocar uma coisa à frente da outra. Ninguém deve sofrer por antecipação", sustenta, em entrevista a Bola Branca.

"Erros fazem parte do futebol"

Conti falhou um corte, André Almeida tirou a bola da área, mas colocou-a à medida do remate final de Mazraoui. A bola ainda ressaltou em Grimaldo, antes de entrar na baliza de Vlachodimos. O lance do golo dos holandeses, que derrotou o Benfica, já em período de descontos, na Arena de Amesterdão, é no entanto descrito por Pacheco de uma forma muito mais simples.

"É futebol. O jogador que falhou o corte no fim do jogo é o mesmo que tirou uma bola praticamente de dentro da baliza. Apesar do resultado não ter sido positivo, a prestação foi boa. Ao ponto de manter vivas as esperanças de todos os benfiquistas", defende o algarvio, que aguarda por uma resposta das águias já no sábado, frente ao Belenenses, no Jamor, para a Primeira Liga.

"O Benfica tem um plantel bom e acaba um jogo e começa outro. Ponto. Pensar para trás é perder tempo. Só há uma forma de contornar os resultados negativos: obtendo resultados positivos", completa.

O Benfica complicou as contas do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com a derrota na Holanda. A equipa portuguesa ocupa o 3º lugar do Grupo E, com três pontos. Está a quatro de Ajax e Bayern Munique.