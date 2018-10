Dérbi do Minho à vista. Laureta fala de um Vitória ferido

Em Guimarães ainda ninguém esqueceu a derrota caseira com o rival Sporting de Braga para o campeonato, na época passada, à 23ª jornada, por 0-5. Os dois rivais volta a encontrar-se esta sexta-feira no D. Afonso Henriques, para a 8ª jornada.

Laureta, ex-jogador de Vitória e Braga, lembra que em causa nesta partida está o "orgulho ferido vitoriano" e que na cidade berço "ninguém esqueceu, nem se vai esquecer, do resultado anormal" que se registou.

Nestas declarações a Bola Branca, e já com previsões de um jogo escaldante, o antigo lateral pede aos jogadores que não se deixem influenciar pelo ambiente das bancadas. "Esse é para os adeptos", sustenta. Em campo, sublinha, deve prevalecer "o controlo emocional".

Braga forte. Vitória mais agressivo

Laureta, que é adepto do Vitória, reconhece que o "Braga está melhor". O antigo jogador aconselha "paciência e agressividade" à equipa de Luís Castro. "Temos de reconhecer quando os outros estão numa fase melhor. Portanto, temos de jogar com as nossas armas. Temos um excelente plantel, muito bem orientado pelo Luís Castro, e é preciso ter muita paciência, porque o Braga está num bom momento, está no primeiro lugar. É preciso ter muita paciência, muita agressividade e só assim se consegue vencer, ou roubar pontos, ao Sporting de Braga", refere Laureta.

Sem apostar num resultado, Laureta alerta a equipa de Luis Castro para não entrar "em loucuras", evitando, se possível, "sofrer um golo primeiro" que o seu rival. O antigo defesa quer um triunfo do Vitória, mas pede aos intervenientes que, sobretudo, proporcionem "um jogo bem disputado".



O Vitória de Guimarães-Sporting de Braga está agendado para esta sexta-feira, às 21h15, no estádio D. Afonso Henriques.