Filme "Fátima" já roda em Cidadelhe. "A gente fazia isto o resto da vida", dizem os figurantes

Em Cidadelhe já não entra quem quer. A aldeia rupestre do concelho de Pinhel, está com segurança apertada, para que nada perturbe as filmagens da longa metragem “Fátima”. Mas porque foi escolhida Cidadelhe? “Porque tem uma característica arquitetónica única, as ruas são como há 200 anos e também a posição de cima de um monte permite ter boa luz, tem características perfeitas para ser a localização do filme”, realça o produtor Giuseppe Cioccarelli.



Mas não é só em Cidadelhe que se filma esta longa metragem. O produtor recorda outros locais por onde já passaram os trabalhos. “Já gravámos a missa do centenário de Fátima celebrada pelo Papa Francisco, há ainda gravações em Sesimbra, Tomar e Tapada de Mafra”, revela.

Os jornalistas não puderam entrevistar os atores principais, apenas falar com os figurantes, gentes da região da Guarda. Alexandrina Martins, 76 anos, desempenha o papel de peregrina.

“É a primeira vez, não sabia a mínima ideia do trabalho que isto dava, mas o que isto é de bom, é novo para nós”, assegura.