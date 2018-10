João Domingues vence um "top-100" e marca encontro com Pedro Sousa em Lima

João Domingues conquistou uma vitória para emoldurar no Challenger de Lima, no Peru. O tenista português, 229 do "ranking" mundial, surpreender o cabeça-de-série número um do torneio, o uruguaio Pablo Cuevas, número 66 do planeta, com um triunfo, na 1ª ronda, por 7-6 e 6-4.

Cuevas, antigo 19 do mundo, teve cinco pontos de set no primeiro parcial, mas João Domingues aguentou a pressão e venceu no "tie break".

Esta vitória garante a presença de um tenista português nos quartos-de-final do Challenger de Lima. Pedro Sousa, que venceu o belga Arthur Greef, irá defrontar Domingues, na 2ª ronda. O vencedor passa aos "quartos" e defronta o vencedor do jogo entre Juan Londero, que eliminou Gastão Elias, e Pablo Andujar.