Bas Dost é novidade no treino do Sporting

Bas Dost é a principal novidade do treino do Sporting desta quarta-feira, em véspera de receção ao Arsenal. O ponta-de-lança holandês faz parte do grupo de trabalho às ordens de José Peseiro, pelo que foi visível nos 15 minutos de treino aberto aos jornalistas.

Não é ainda conhecido se avançado treinará de forma condicionada ou se está completamente recuperado da lesão que o afasta dos relvados desde agosto. Dost surgiu no relvado com chuteiras, dando a indicação de que deverá ter contacto com a bola.

José Peseiro pôde contar com todo o plantel, exceto Raphinha, que foi a única ausência no tapete de Alcochete nesta manhã. O Sporting continua a preparação para a receção ao Arsenal, jogo que decorre esta quinta-feira, às 17h55, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.