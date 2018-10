Scholes envergonhado com exibição do Manchester United

Paul Scholes é um dos rostos mais visíveis no coro de críticos de José Mourinho e voltou a mostrar a face, no comentário à derrota do Manchester United com a Juventus (0-1), para a Liga dos Campeões. Em declarações à "BT Sport", o antigo capitão dos "red devils" disse ter ficado "envergonhado" com a exibição da equipa inglesa.

"Sinto-me um pouco envergonhado por ver isto. Falta muita classe a esta equipa. Quando o United tem a bola os jogadores parecem nervosos. Será que o Mourinho está contente com isto? Talves esteja. A Juventus bateu o United em todo o campo", disse Scholes.

O antigo médio deu os parabéns à Juve pela vitória, a Dybala pelo golo e disse que os italianos "têm qualidade para vencer a Liga dos Campeões".