"Com o amor não se brinca", diz Papa

O Papa diz que a Igreja Católica tem de apostar na formação séria dos noivos, com uma “preparação cuidada”, uma espécie de “catecumenato”, à imagem do que acontece antes do Batismo de adultos.

“No amor joga-se toda a vida, com o amor não se brinca. Não se pode falar de preparação de matrimónio com três ou quatro conferências dadas na paróquia. Isto não é uma preparação, isto é fingir a preparação. A responsabilidade de quem faz isto cai sobre eles, os párocos, o bispo que permite estas coisas”, denunciou, falando de improviso, na Praça de São Pedro, durante a audiência pública semanal, esta quarta-feira

Francisco prosseguiu o ciclo de reflexões sobre os Mandamentos, desta feita falando sobre o sexto, ‘Não cometer adultério’.

O pontífice sustentou que o casamento não é um ato formal, mas um “Sacramento que se deve preparar com um verdadeiro catecumenato”.

“A vida conjugal exige um tempo de noivado para discernir e verificar a qualidade da relação. Os noivos, para aceder ao sacramento do Matrimónio, têm de amadurecer a certeza de que não basta só a boa vontade, mas tem de apoiar-se no amor fiel de Deus”, precisou.

O Papa declarou que nenhuma relação humana é verdadeira sem “fidelidade e lealdade”, porque “não se pode amar só até quando dá jeito”

O amor “sem reservas”, acrescentou, é algo que cada pessoa procura, mas existe o perigo de que o “vazio” do coração seja preenchido por relações sem profundidade, “estéreis e imaturas”.

“Assim acontece a sobrevalorização da atração física, que em si é um dom de Deus, mas que está destinada a preparar o caminho para uma relação autêntica e fiel com a pessoa”, assinalou Francisco.

Uma comitiva do Concelho de Valença está hoje no Vaticano para entregar ao Papa uma imagem de São Teotónio, considerado o primeiro santo português.

A Prefeitura da Casa Pontifícia (Santa Sé) estima que tenham participado cerca de 20 mil peregrinos, dentro de uma Praça de São Pedro rodeada por fortes medidas de segurança.





A reportagem do Sínodo dos Bispos é realizada em parceria para a Renascença, Agência Ecclesia, Família Cristã, Flor de Lis e Voz da Verdade.