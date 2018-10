De Laurentiis: "A UEFA é como a escola, não se pode questionar as regras"

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, deixou várias críticas à UEFA, no âmbito do "fair-play" financeiro, e instiga o organismo a uma fiscalização mais apertada a reltatos de viciação de resultados, utilizando como exemplo tudo o que se tem dito e escrito sobre o Paris Saint-German-Estrela Vermelha. Pelo meio, ainda teve tempo para apelar ao regresso a "casa" de Cavani.

O polémico dirigente voltou a não poupar nas palavras e não fugiu a qualquer tema, numa entrevista ao "Le Parisien". O Nápoles disputa um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente a Paris Saint-German, Liverpool e Estrela Vermelha, grupo que De Laurentiis não considera equilibrado:

"Há um interesse económico em conquistar pontos e também é uma oportunidade para mostrar que os nossos jogadores são bons e que o sorteio penalizou-nos. O Liverpool foi à final da Champions e ficou no terceiro pote. É de loucos. Mas a UEFA é como na escola, não se pode questionar as regras", disparou o italiano.

Questionado sobre se certos clubes não deveriam competir na Liga dos Campeões devido ao não cumprimento do"fair-play" financeiro, De Laurentiis remete para uma investigação, mas elogia Ceferin, presidente da UEFA.

"Teria de existir uma investigação, mas não é essa a minha função. Há um enorme problema. Eu gosto do Ceferin, mas ele tem de ser diplomatico. Se depois de dez jornadas de campeonato há uma equipa com mais dez pontos que o segundo classificado, como na Ligue 1, é porque há um problema".

Sobre a suspeita de um resultado combinado entre o Paris Saint-German e o Estrela Vermelha, De Laurentiis volta a criticar a organização da prova: "É uma garantia que a UEFA devia dar, mas não consegue garantir a transparência da competição. O que se diz é que os sérvios apostaram cinco milhões na derrota por muitos golos, e se existem as suspeitas, talvez seja real".

"A UEFA tem de investigar e garantir que as regras são cumpridas, mas não sei se eles são organizados o suficiente para descobrir a verdade", disparou.

Aurelio De Laurentiis deixou, ainda, o convite para Cavani regressar ao San Paolo, devido ao recente descontentamento do avançado uruguaio em Paris:

"Depende dele, os portões do Nápoles estão sempre abertos para o Cavani, mas eu não sou do Qatar. Se ele aceitar reduzir o salário, vamos tentar encontrar um acordo com o PSG".

"Ele marcou 30 golos em cada temporada que esteve connosco. Deves ser maluco se não fores feliz em Nápoles. Os miúdos treinam e depois são livres de viver numa situação de paraíso. Já imaginaram o que é acordar e viver em Liverpool? Tens a casa dos Beatles e mais nada. Em Paris também há muita coisa, mas não têm o clima de Nápoles".

O Nápoles joga esta quarta-feira a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes.